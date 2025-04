Fortaleza balançou as redes só duas vezes nos últimos cinco jogos como mandante

O empate sem gols diante do Internacional-RS, no neste domingo, 13, na Arena Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, evidenciou uma tendência recente do Fortaleza em jogos dentro de casa: a dificuldade em balançar as redes adversárias.

Nos últimos cinco compromissos como mandante, o Tricolor do Pici marcou apenas dois gols. Nesse recorte, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda acumulou três derrotas, um empate e uma vitória. O único triunfo veio diante do Fluminense, por 2 a 0, no Brasileirão, em partida que destoou do padrão ofensivo recente.