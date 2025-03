Kuscevic retorna da seleção do Chile e reforça Fortaleza contra o Fluminense

Kuscevic disputou seis jogos pelo Fortaleza na atual temporada / Crédito: AURÉLIO ALVES

Após integrar a delegação do Chile nos jogos contra Paraguai e Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o zagueiro Kuscevic já se reapresentou ao Fortaleza nessa quinta-feira, 27, e está à disposição para o duelo de estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Fluminense, neste sábado, 29, às 18h30min, na Arena Castelão. O defensor de 28 anos não foi utilizado pelo técnico Ricardo Gareca e assistiu do banco de reservas à derrota por 1 a 0 para o Paraguai, no dia 20, e ao empate sem gols com o Equador, na terça-feira passada, 25. Durante o período em que esteve a serviço de La Roja, o camisa 13 desfalcou o Tricolor na segunda partida da final do Campeonato Cearense, diante do Ceará, e contra o CRB, pela Copa do Nordeste.