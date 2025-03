Jogo entre Fortaleza e CRB registra filas na entrada das arquibancadas

Portões do Castelão com o uso do reconhecimento facial / Crédito: AURÉLIO ALVES

Torcedores do Fortaleza registraram a existência de filas nos portões da Arena Castelão. O fato ocorreu nessa quarta-feira, 26, antes do início da partida entre a equipe cearense e o CRB, em duelo válido pela Copa do Nordeste. Com um público considerado baixo, a equipe liberou um portão por setor do estádio e em uma nota posterior, informou que o volume de pessoas que tentaram entrar no setor inferior sul do estádio às 21h15min, 15 minutos antes do início da partida, foi maior do que a quantidade de torcedores que buscaram entrar entre 19h30min, horário que os portões foram abertos, e 21h15min.

Total de ingressos vendidos para o setor Inferior Sul: 3.829

Acessos até 21h15min: 1690

Acessos após 21:15: 2.139

Portão E: 1.888 torcedores

Portão G (aberto pós-fila gerada): 251

O Tricolor também acredita que problemas com a biometria facial causaram aumentos nas filas. Segundo o clube, foram registrados casos de pais tentando entrar com filhos não cadastrados no sistema ou sem as pulseiras de acesso ao estádio. "O sistema de Biometria Facial ainda é uma barreira para alguns torcedores, mas acreditamos que em breve será superado pelo uso de forma natural. Neste caso, aconselhamos que o torcedor chegue o mais cedo possível para, caso seja necessário, sane as dúvidas com o SAC da Arena Castelão antes de entrar no estádio", disse o Fortaleza em nota. A Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte) também emitiu nota sobre o ocorrido. A entidade vincula a existência das filas ao grande número de pessoas que buscaram entrar na arquibancada com meia hora de antecedência em relação ao início da partida.

"Na hora que eles liberavam (a entrada de pouco mais de 20 torcedores por vez), era aquele 'empurra empurra'. Mulheres sendo empurradas, homens também, crianças; um verdadeiro absurdo". "A gente fica revoltado, porque muitos ali estavam cansados, vindo do trabalho. Estão ali porque gostam de assistir futebol, estão ali porque amam o seu time. Eu espero não passar por isso novamente e que a diretoria tome providências para melhorar a estrutura do acesso à Arena Castelão, porque se em um jogo de sete mil pessoas foi esse caos todo, imagine em um jogo bem mais importante como a Libertadores", pontua. O estudante João Pedro Moreira, de 19 anos, afirmou que também encontrou fila no setor Bossa Nova. O torcedor se dirigiu a arquibancada também às 21h10min da noite, mas registrou um tempo menor, cerca de 15 minutos para entrar ver o jogo.