Lesionado, David Luiz desfalca Fortaleza diante do CRB pelo Nordestão

David Luiz será desfalque do Fortaleza por lesão muscular / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Fortaleza não poderá contar com o zagueiro David Luiz na partida diante do CRB, nesta quarta-feira, 26, às 21h30min, na Arena Castelão, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. O Esportes O POVO apurou que o camisa 23 sofreu lesão muscular e não estará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. No Clássico-Rei último sábado, 22, pela final do Campeonato Cearense, o defensor já estava contundido e por isso não foi acionado quando Brítez saiu no intervalo — Gastón Ávila entrou e foi expulso após cinco minutos em campo. David Luiz pediu para estar no banco mesmo com dores, participou do aquecimento com dificuldade e só entraria em campo de necessidade extrema.