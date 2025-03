Fortaleza joga mal, perde para o CRB e avança em 4º no Nordestão

O Leão já estava classificado ao mata-mata, mas perdeu uma posição com a derrota para o CRB e caiu para quarto do Grupo A

Com um jogador a mais, o Fortaleza perdeu para o CRB-AL por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 30, na Arena Castelão, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Com a derrota, o Leão chegou ao quarto jogo sem vitória e caiu para a quarta posição do Grupo A, com nove pontos, a mesma quantidade do time alagoano (5º) e do Altos-PI (6º), mas com vantagem no critério de desempate, que é o número de triunfos.

Assim, o Tricolor do Pici deverá enfrentar o Bahia nas quartas de final do Nordestão, líder do Grupo B, que tem um jogo a menos em relação aos outros times que compõem o G-4. Caso isso se confirme, o Leão enfrentará o clube baiano fora de casa, em confronto decidido em duelo único. Antes, porém, a equipe cearense muda o foco para a Série A, cuja estreia acontece no próximo sábado, 29, contra o Fluminense, na Arena Castelão.