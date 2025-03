Fortaleza divulga lista com cinco desfalques contra o CRB; confira os nomes

O Fortaleza divulgou, momentos antes da partida contra o CRB-AL, a lista atualizada do departamento médico. Ao todo, o técnico Vojvoda, do Leão do Pici, não poderá contar com cinco jogadores, todos por questões físicas: os zagueiros Brítez e David Luiz, o lateral Tinga, e os atacantes Breno Lopes e Kayzer.

De acordo com as informações compartilhadas pelo Tricolor, Brítez será ausência por conta de um entorse no tornozelo esquerdo. O experiente David Luiz, por outro lado, está com um desconforto muscular no adutor direito, enquanto Tinga tem um desconforto muscular na panturrilha direita.