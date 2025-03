A caminho do Fortaleza, Deyverson se despede dos colegas de Atlético-MG

Atacante Deyverson no jogo Cruzeiro x Atlético-MG, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro 2025 / Crédito: Pedro Souza / Atlético

Acertado com o Fortaleza, o atacante Deyverson está de malas pronta para deixar Belo Horizonte (MG) e se apresentar ao novo clube. Na noite da última quinta-feira, 27, o jogador compartilhou publicações nas redes sociais se despedindo de companheiros do Atlético-MG, como Gustavo Scarpa e Gabriel Menino. O Tricolor já tinha conversas em andamento com o Galo há algumas semanas, mas só nos últimos dias conseguiu chegar a um consenso em relação ao termos da transferência. Inicialmente, os dirigentes do Atlético não pretendiam liberá-lo. Deyverson tinha contrato com os mineiros até dezembro deste ano e terá vínculo de maior duração no Pici.

Nas redes sociais, o centroavante de 33 anos recebeu desejos de "sucesso nessa nova caminhada" de Scarpa e Menino, com quem também já havia jogado no Palmeiras. A esposa do meia Igor Gomes também se despediu do jogador.

O experiente atacante será o segundo reforço do Fortaleza na janela dos Estaduais, que segue aberta até o próximo dia 11 de abril. Na quinta-feira, 27, o Leão anunciou Allanzinho, destaque do Ferroviário, com contrato até o fim de 2027. A carreira de Deyverson Revelado pelo Mangaratibense-RJ, Deyverson rumou ainda jovem para Portugal, onde atuou no Benfica B e no Belenenses. Ainda na Europa, passou por Köln, da Alemanha, e Levante, da Espanha. O retorno ao futebol brasileiro foi em 2017, quando acertou com o Palmeiras. Depois voltou à Espanha para breves passagens por Getafe e Alavés. Retornou ao Verdão em 2021 e ainda jogou no Cuiabá antes de rumar para o Atlético-MG.