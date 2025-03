Dylan Borrero, do Fortaleza, desperta interesse do Vasco da Gama

Atacante Dylan Borrero no jogo Floresta x Fortaleza, no PV, pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Reforço para 2025, o atacante Dylan Borrero não conseguiu conquistar espaço no elenco do Fortaleza e pode trocar de clube na janela dos Estaduais. O Esportes O POVO apurou que o Vasco da Gama demonstrou interesse no colombiano de 23 anos e fez sondagem, ainda sem avanço nas conversas. Após três temporadas no New England Revolution, dos Estados Unidos, Borrero retornou ao futebol brasileiro e firmou contrato com o Tricolor até o fim de 2028. Não ganhou espaço diante da concorrência com Moisés e Breno Lopes e não convenceu nas oportunidades que teve. No total, disputou seis jogos e deu duas assistências.

A disputa no setor aumentará com a chegada de Allanzinho, principal destaque e artilheiro do Ferroviário em 2025. O atacante de 24 anos tem contrato com o Tubarão da Barra até a próxima segunda-feira, 31, e depois se apresentará ao Fortaleza, com quem já tem acerto.