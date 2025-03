Fortaleza pode inscrever jogadores para 1ª fase da Libertadores até 21 de abril; entenda

Vojvoda vai disputar a fase de grupos da Libertadores com o Tricolor pela segunda vez / Crédito: FÁBIO LIMA

Em busca de contratações na janela dos Estaduais, o Fortaleza ainda tem cerca de um mês para inscrever novos jogadores na Copa Libertadores. O regulamento do principal torneio do continente estabelece que os clubes podem registrar atletas para a disputa da primeira fase até a véspera do início da terceira rodada, na segunda quinzena de abril, podendo também contar com reforços a cada etapa do mata-mata. As equipes classificadas diretamente para a fase de grupos da Libertadores, caso do Tricolor, enviam uma lista de boa-fé com até 50 nomes, até a próxima sexta-feira, 28. O Leão repassa a relação à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que inscreve os jogadores na Conmebol. O regulamento permite ainda cinco inscrições provisórias, que são analisadas pela entidade responsável pelo futebol sul-americano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As inscrições provisórias são justamente a "brecha" permitida pela Conmebol para que as equipes possam contar com eventuais reforços. Até antes da terceira rodada da primeira fase — o último jogo de ida — ainda será possível regularizar jogadores. O Fortaleza enfrentará o Atlético Bucaramanga-COL no dia 23 de abril, mas a rodada começará um dia antes, então o prazo final para inscrição de novos atletas na primeira fase é 21 de abril.

O que diz o regulamento da Conmebol: a. Para disputar a 1ª partida na Fase de Grupos: até as 14:00 (horário do Paraguai) do dia anterior ao início da Data 1 da FASE DE GRUPOS



b. Para disputar a 2ª partida na Fase de Grupos: até as 14:00 (horário do Paraguai) do dia anterior ao início da Data 2 da FASE DE GRUPOS



c. Para disputar a 3ª partida na Fase de Grupos: até as 14:00 (horário do Paraguai) do dia anterior ao início da Data 3 da FASE DE GRUPOS Taça da Copa Libertadores 2020 Crédito: Staff Images/ CONMEBOL No mata-mata, a sistemática é diferente. Para as oitavas de final, os clubes podem substituir cinco jogadores na lista ou fazerem cinco inscrições provisórias. Nas quartas e nas semis são substituídas até três alterações de jogadores na relação de registrados, enquanto na final não pode haver mudanças. A exceção é para goleiro em caso de lesão, em quase fase do torneio.