Dois ou três zagueiros? Brítez volta? As opções da defesa do Fortaleza para a final

Zagueiro Brítez no Clássico-Rei entre Fortaleza x Ceará, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Em desvantagem no placar agregado, o Fortaleza terá de balançar as redes, mas também ter atenção à defesa para não ampliar o prejuízo na final do Campeonato Cearense, diante do Ceará, neste sábado, 22, às 16h30min, na Arena Castelão. Além da possibilidade do retorno de Brítez, o técnico Juan Pablo Vovjoda pode mudar o esquema e optar por utilizar três zagueiros. O defensor argentino atuou pela última vez na goleada por 4 a 0 sobre o Ferroviário, pela Copa do Nordeste, no último dia 5. Depois disso, foi desfalque devido a uma entorse no tornozelo esquerdo. No primeiro embate da final, chegou ao Castelão no ônibus com a delegação, mas ainda sem condição de entrar em campo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No boletim médico divulgado pelo clube antes das partidas, o nome do camisa 33 apareceu até o jogo de ida da decisão do Estadual, no sábado passado, 15. No meio de semana, antes do duelo contra o Sousa-PB, pelo Nordestão, o Tricolor que está "sem atletas em tratamento", o que indica que Brítez está, pelo menos, em período de transição.

Já na zaga, a presença de Brítez pode até gerar uma mudança de esquema tático. Vojvoda pode optar por manter David Luiz e Gastón Ávila e incluir o camisa 33, formando uma trinca para atuar no 3-5-2, o que daria maior liberdade aos alas. O Leão também teria qualidade na saída de bola e segurança defensiva. Se o comandante preferir seguir com o 4-3-3, Brítez atua nos dois lados da zaga e poderia formar parceria tanto com David quanto com Gastón, ou até retomar a dupla com Titi. Pelo perfil aguerrido e pela qualidade técnica, o defensor argentino deverá ser utilizado no Clássico-Rei se estiver recuperado. E sem Brítez... Se ainda não puder contar com Brítez ou decidir mantê-lo no banco, Vojvoda deve repetir a zaga do primeiro jogo da final, já que David e Ávila foram poupados na derrota contra o Sousa-PB, na quarta-feira, 19. Titi seria uma opção de mais força física, mas menos velocidade nos embates com os atacantes alvinegros.