Fortaleza chega para final do Cearense sem Brítez, mas com Mancuso

O argentino se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo e segue como desfalque do time comandado por Vojvoda. O Leão encara o Ceará às 16h30min, na Arena Castelão

O ônibus do Fortaleza desembarcou na Arena Castelão com praticamente todo o elenco disponível para o Clássico-Rei contra o Ceará neste sábado, 15, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. A única ausência que o técnico Vojvoda terá para o confronto é o argentino Brítez, que se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo.



Em contrapartida, o também argentino Eros Mancuso volta a ficar à disposição do comandante tricolor. O lateral esteve fora dos jogos passados do Leão por conta de um trauma no joelho direito, mas está recuperado e pode ser utilizado por Vojvoda diante do rival Ceará.