Kuscevic se apresenta à seleção do Chile e desfalca Fortaleza na final do Cearense

Convocado para os jogos da 13ª e 14ª rodadas das Eliminatórias, o zagueiro Kuscevic se apresentou à seleção do Chile e já está à disposição do técnico Ricardo Gareca. Desta forma, o camisa 13 será desfalque do Fortaleza nas duas próximas partidas, inclusive no segundo duelo da final do Campeonato Cearense, no próximo sábado, 22.

O defensor de 28 anos ficou no banco de reservas no embate de ida contra o Ceará, pela decisão do Estadual, no último sábado, 15. Depois, foi liberado para se apresentar à equipe nacional, que vai enfrentar o Paraguai, na próxima quinta-feira, 20, em Assunção, e o Equador, no dia 25, em Santiago, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.