Fortaleza reencontra Colo-Colo na Libertadores: rivalidade acirrada e saída polêmica de Lucero

O histórico de confronto entre as equipes está equilibrado, com uma vitória para cada lado / Crédito: MARTIN BERNETTI/AFP

Após a definição dos grupos da Copa Libertadores de 2025, o Fortaleza conheceu seus rivais na competição, dentre eles, o Colo-Colo-CHI. As equipes, que já se enfrentaram em duas ocasiões, no ano de 2022, voltam a se encarar, porém, com um clima menos amistoso, sobretudo pelo caso Lucero. Em campo, há três temporadas, cada time levou a melhor em um jogo: os chilenos ganharam por 2 a 1 na Arena Castelão, e os tricolores venceram por 4 a 3 em Santiago. No ano seguinte, o Colo-Colo entrou com ação contra o Leão e contra o centroavante, que pagou 1 milhão de dólares para rescindir o contrato com o Cacique e acertar com o Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No início de 2023, uma disputa nos bastidores envolvendo a aquisição do atacante argentino Juan Martín Lucero pelo Fortaleza travou uma batalha judicial entre os clubes, que só foi resolvida nos tribunais — primeiro na Fifa, depois na Corte Arbitral do Esporte (CAS, sigla em inglês).