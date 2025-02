Allanzinho, do Ferroviário, revela admiração e quer camisa de Marinho: "Ícone do futebol"

Além de Marinho, Allanzinho também falou de Felipe Jonatan, exaltando a habilidade do lateral. O atleta do plantel coral subiu para o profissional no Santos, em 2019, e conheceu os dois jogadores que hoje estão no Fortaleza. Na época, o ponta do time da barra era destaque na base do Peixe e começava a ser relacionado por Jorge Sampaoli – que lhe tratava como "queridinho" – para jogos do time principal.

O atacante Allanzinho, é o principal nome do Ferroviário na temporada de 2025 e se mostrou muito confiante para o Clássico das Cores ante o Fortaleza que ocorre neste sábado, 1°, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense. Contudo, ao Esportes O POVO , o ofensivo destacou que admira muito o atacante Marinho, do Leão do Pici, e que não tem dúvida de que vai pedir a camisa para ele após o jogo, definindo o ponta tricolor como "um ícone do futebol".

"O Marinho jogava lá e hoje tá no Fortaleza, conversei com ele e com o Filipe Jonathan quando decidi vir. A gente vai se enfrentar e eu vou falar com o Marinho, vou pedir a camisa lá com certeza. Vou dizer: 'Marinho, me dá a sua blusa'. O cara é um ícone do futebol. E o Felipe Jonatan também, eu quero as duas. Eles são gente muito boa. São humildes, merecem tudo o que está acontecendo na vida deles", conta.

Na base do Santos, o ofensivo era destaque no setor ofensivo e fazia trio com Marcos Leonardo, hoje atacante do Al-Hilal, e Ângelo, que faz dupla com Cristiano Ronaldo no Al-Nassr. Hoje artilheiro e líder de assistências do futebol cearense no ano – com sete tentos e quatro passes para gol –, Allanzinho conta que ficou surpreso quando chegou no Santos, pois se adaptou rápido e marcava mais gols do que podia imaginar, foram 17 no ano jogando no sub-20.