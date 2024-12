Nos pênaltis, Ferroviário bate Floresta e conquista Fares Lopes, além de vaga na Copa do Brasil

O goleiro Carlão foi protagonista com duas defesas nas penalidades / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário AC

O Ferroviário ergueu a Taça Fares Lopes nas penalidades após igualar a vatagem de 2 a 0 conquistada pelo Floresta no jogo de ida da grande final. Na partida de volta, que aconteceu na tarde deste sábado, no estádio Presidente Vargas, o escrete coral venceu por 2 a 0 no tempo normal, 7 a 6 nos pênaltis, conquistou seu tricampeonato e, de quebra, levou a última vaga do Estado para a Copa do Brasil de 2025. Em campo, os torcedores presentes no bairro Benfica, em Fortaleza, viram um duelo de ataque contra a defesa. Ofensiva, a equipe de Marcelo Vilar marcou duas vezes no primeiro tempo com Janeudo e Fernando Cearense. Na segunda etapa, o jogo esfriou e teve poucas chances. Nas penalidades – com 18 cobradas –, Ciel perdeu o primeiro, mas o goleiro Carlão foi herói defendendo duas cobranças e convertendo a própria.

O JOGO - Floresta x Ferroviário Se na ida da grande final o duelo tático entre as duas equipes era de um Ferroviário agressivo e ofensivo contra um Floresta inteligente e bem montado para os contra-ataques, o jogo de volta teve parte das características ainda mais acentuadas. O Lobo defendia a sua vantagem de dois gols com linhas baixas e três zagueiros, enquanto o Tubarão sabia que precisava correr atrás do placar e entrou com um quarteto ofensivo inspirado.

A pressão coral quase não cedeu em momento algum da primeira etapa. O Floresta até se postava de forma bem povoada no setor defensivo, mas via a versatilidade do ataque adversário furar seu bloqueio. Pelos lados, o Állef e Allanzinho colocam calor no jogo que já era quente – não foi atoa a parada técnica para hidratação. Pelo meio, Janeudo flutuava e encontrava boas jogadas, principalmente encontrando os pontas e o artilheiro Ciel, que também fez um jogo participativo.

A postura do Verdão era a mesma que funcionou no primeiro jogo para abrir a vantagem, mas não conseguia encaixar os contra-ataques que foram determinantes na ida. Assim, viu os primeiros 45 minutos serem dominados pelo escrete coral, que abriu o placar logo aos 16 minutos, com Janeudo, em belo chute de fora da área, e ampliou nos acréscimos da mesma etapa, com Fernando Ceará, em chute forte após rebote da defesa. A segunda etapa foi quase nula em chances. Aos 36, o Floresta conseguiu ótima jogada pela esquerda com Vitinho, jogador que mudou dinâmica do time quando entrou, mas parou em bela dedesa do goleiro adversário. Pelo lado do Ferroviário, Davi Torres, que também saiu do banco, teve uma chance clara nos acréscimos, mas chutou por cima.