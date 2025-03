Fortaleza na Libertadores: como funciona e onde acompanhar o sorteio dos grupos

Tricolor do Pici conhecerá seus adversários da fase de grupos do torneio na noite desta segunda-feira, 17.

Essa será a segunda vez na história em que o Leão do Pici disputará este estágio da competição. A estreia ocorreu em 2022, quando passou na segunda colocação em um grupo com River Plate, Colo-Colo e Allianza Lima. Na ocasião, a equipe foi eliminada pelo Estudiantes-ARG nas oitavas de final.

Representante cearense na Copa Libertadores 2025, o Fortaleza conhecerá seus adversários da fase de grupos do torneio na noite desta segunda-feira, 17. A definição ocorrerá via sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O evento terá início às 20 horas (horário de Brasília).

Em 2023, o time tricolor até chegou a jogar a Libertadores, mas caiu de forma precoce na terceira fase preliminar para o Cerro Porteño. Com a desclassificação, acabou disputando a Copa Sul-Americana e chegou até a final, sendo vice-campeão.

Regras do sorteio

Conforme o regulamento do certame continental, os cabeças de chave, que pertencem ao Pote 1, enfrentarão sempre um time dos outros potes. Todavia, o documento da Conmebol indica que times do mesmo país não podem estar no mesmo grupo.

A única exceção fica por conta dos times que vieram das fases eliminatórias, que, assim, podem enfrentar oponentes do mesmo país. Com isso, o Bahia, que compõe o Pote 4, pode cair no grupo do Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Internacional ou Fortaleza.