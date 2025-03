Alvo do Fortaleza, Deyverson fica no Atlético-MG, diz dirigente; atacante quer "cumprir contrato"

Atacante Deyverson comemora gol no jogo Atlético-MG x Itabirito, na Arena MRV, pelo Campeonato Mineiro 2025 / Crédito: Pedro Souza / Atlético

Centroavante cobiçado pelo Fortaleza na janela de transferências dos Estaduais, Deyverson está nos planos do Atlético-MG para sequência da temporada. Sócio da SAF do Galo, Rafael Menin bancou a permanência do camisa 9 em Belo Horizonte (MG), e o atacante afirmou que pretende cumprir o contrato, que tem duração até o fim deste ano. + Siga o canal do Esportes O POVO no WhatsApp

O jogador de 33 anos já tinha sido procurador pelo Tricolor no período de contratações entre janeiro e fevereiro e se tornou o alvo prioritário agora, em que equipes das Séries A, B e C podem se reforçar com atletas que disputaram os Estaduais. Já havia conversa com o Atlético-MG, que pediu para aguardar o fim do Campeonato Mineiro — do qual se sagrou hexacampeão — para abrir negociação.

O atacante, por sua vez, disse ainda não ter informação concreta sobre o interesse do Leão do Pici, mas afirmou que está contente na Cidade do Galo e que deseja permanecer, inclusive com projeção de uma possível extensão do vínculo. "Fico feliz pelas propostas, que vêm aparecendo na internet. Não chegou nada concreto até mim, meu empresário que deve saber de alguma coisa, o clube deve saber também, mas ninguém me comunicou de nada. Tenho contrato com o Galo, estou feliz e espero cumprir esse contrato. Que seja a vontade de Deus. Estou no melhor momento da minha carreira, bem fisicamente e pretendo jogar até os 40 (anos), porque me sinto muito bem", declarou em entrevista à Rede 98. "Espero cumprir (o contrato), renovar, se Deus quiser, também, é sempre bom, porque tenho três filhas para criar e é sempre bom estar podendo renovar, estar num lugar que a gente está feliz. Aqui eu estou muito feliz, sou um cara muito grato por tudo que, em pouco tempo, tenho vivido aqui e espero poder prolongar", completou Deyverson, com bom humor.