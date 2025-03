Fortaleza não vence o Ceará há duas temporadas; último triunfo foi em 2023

Fabiano Souza e Emanuel Martínez disputam bola no Clássico-Rei / Crédito: AURÉLIO ALVES

Para se sagrar campeão no tempo regulamentar, o Fortaleza tem que vencer o Ceará por dois gols de diferença, algo que não acontece desde o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil de 2022, quando o Leão venceu o Vovô por 2 a 0. Em Campeonatos Cearenses, o último triunfo tricolor por dois tentos de vantagem foi no primeiro jogo das finais de 2019, quando repetiu o placar da Copa do Brasil em grande atuação do atacante Edinho. Antes do segundo jogo das finais, tanto Fortaleza quanto Ceará entram em campo no meio de semana pela Copa do Nordeste. O Vovô recebe a Juazeirense na quarta-feira, 19, às 19 horas. O Leão irá até Sousa, na Paraíba, enfrentar a equipe local às 21h30min, também na quarta-feira, 19.