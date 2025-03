Vojvoda lamenta falta de precisão do Fortaleza: "Não conseguimos a efetividade que desejávamos"

O Fortaleza foi superado pelo Ceará no primeiro jogo das finais do Campeonato Cearense, na tarde deste sábado, 15, na Arena Castelão. O tricolor perdeu a partida pelo placar de 1 a 0 e terá de vencer por dois gols de diferença caso queira ser campeão estadual no tempo normal.

"No intervalo eu falo com jogadores, comento do que precisamos para o jogo. Fizemos uma mudança porque nossa construção estava muito ruim com quatro jogadores na linha da bola. A partir daí eu queria buscar o resultado. Quem saiu foi o Rossetto, que tem características similares, mas considerava isso no momento. O time começou bem o segundo tempo, mas não conseguimos a efetividade que desejávamos", afirma.

O meio-campo do Tricolor foi assunto da coletiva. Perguntado sobre o meia Calebe, que ficou fora por opção técnica, o treinador afirmou que o atleta "é um jogador importante", mas que a decisão "é sobre momento também".

"Eu observo, estou com ele (Calebe). Teríamos Pochettino, Kervin e ele no banco, tive que escolher e a escolha foi por Pochettino e Kervin. Calebe teve oportunidade no jogo passado e ganhamos. Quando ele está fora, perguntam porque está fora, e eu compreendo, pois quando se perde, sempre se procura o jogador que não foi relacionado".

Antes do jogo de volta do Cearense, a equipe Tricolor enfrentará nesta quarta-feira, 19, às 21h30min, o Sousa, fora de casa, pela Copa do Nordeste. No torneio regional, a equipe cearense ocupa a terceira colocação do grupo A, com nove pontos.