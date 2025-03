Vojvoda pede calma e vê disputa por título do Campeonato Cearense em aberta

Para se sagrar campeão, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para erguer a taça nos 90 minutos do próximo confronto, que será no próximo sábado, 22, às 16h30min, na Arena Castelão

Mesmo com a desvantagem no placar, a confiança no título estadual ainda segue viva para Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza. O Fortaleza foi derrotado por 1 a 0 pelo Ceará, na ida da final do Campeonato Cearense, neste sábado, 15, na Arena Castelão.

A volta será no próximo sábado, 22, às 16h30min, novamente no Gigante da Boa Vista, com o treinador tricolor confiante de que ainda pode sair campeão. "É um resultado que está em aberto. Calma. Ainda falta uma partida. Eles (Ceará) sabem disso, e nós também. Eles estão com a vantagem de 1 a 0, mas ainda faltam 90 minutos. São finais que, geralmente, se definem na última partida."