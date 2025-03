Emmanuel Martínez lamenta a expulsão de Pol Fernandez: "Com um a menos é difícil"

"Quando estávamos melhores (no jogo), aconteceu o gol deles e aconteceu a derrota para nós. E aí, você sabe como é, com um a menos é difícil, mas vamos nos preparar bem para o próximo jogo, e acho que podemos sair vitoriosos".

O meio-campista acredita que a equipe realizou uma boa primeira etapa e que o que foi trabalhado nos treinos foi cumprido em campo.

"Sentimento de tristeza, porque o primeiro tempo foi muito disputado. O que planejamos na semana foi feito, mas, se você não conseguir a vitória, o sentimento é de tristeza".

Antes do jogo de volta do Cearense, a equipe Tricolor enfrentará nesta quarta-feira, 19, às 21h30min, o Sousa, fora de casa, pela Copa do Nordeste. No torneio regional, a equipe cearense ocupa a terceira colocação do grupo A, com nove pontos.