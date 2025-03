Biometria facial da Arena Castelão funcionará em três setores na 1ª final do Cearense

A Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte) e a Empresa de Tecnologia do Ceará (Etice) anunciaram na tarde desta terça-feira, 11, que o funcionamento do sistema de reconhecimento facial da Arena Castelão não será mais em todo o estádio na primeira final do Campeonato Cearense de 2025.

Confira nota completa:

A Secretaria do Esporte do Estado e a Empresa de Tecnologia do Ceará (Etice) informam que o sistema de reconhecimento facial na Arena Castelão está 100% implementado e apto para uso em todos os setores do estádio. Porém, atendendo a uma recomendação do Ministério Público do Ceará, após solicitação da Federação Cearense de Futebol e dos clubes Ceará e Fortaleza, colocará o sistema em funcionamento dia 15/3 de forma gradual, a partir do setor premium, especial e camarotes. O reconhecimento facial será utilizado de forma progressiva nos demais setores e estará em funcionamento completo no jogo de abertura do Campeonato Brasileiro, dia 29/3. A Sesporte e a Etice reforçam que os torcedores devem continuar realizando o cadastro da biometria facial para entrar nos jogos. Até o momento, mais de 50 mil pessoas se cadastraram no sistema pelo link arenacastelão.info