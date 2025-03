Ceará e Confiança voltam a se enfrentar após um mês; veja retrospecto

Ceará e Confiança se enfrentaram há um mês, pela Copa do Nordeste 2025 / Crédito: Stephan Eilert/CSC

O Ceará receberá o Confiança-SE, nesta quarta-feira, 12, às 21h30, na Arena Castelão, no confronto que definirá qual equipe avançará para a terceira fase da Copa do Brasil. Este será o segundo confronto entre as equipes nordestinas no ano. Vovô e Dragão se enfrentaram há exatos um mês, no último dia 12 de fevereiro, em jogo válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste de 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na ocasião, a equipe sergipana chegou a sair na frente do placar, com gol marcado por Luis Otávio, mas não resistiu a pressão do Ceará, que empatou com um gol de Aylon.