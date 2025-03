Finalistas, Ceará e Fortaleza alcançam hegemonia de 30 anos no Campeonato Cearense

Fernando Sobral e Bruno Pacheco disputam lance no Clássico-Rei entre Fortaleza x Ceará, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Principais forças do Estado, Ceará e Fortaleza vão decidir, mais uma vez, a grande final do Campeonato Cearense. A definição dos finalistas ocorreu após as classificações de Leão e Vovô ante Ferroviário e Maracanã, respectivamente, neste fim de semana. Com isso, o Manjadinho seguirá sem ter um campeão diferente dos dois principais clubes pelo 30º ano consecutivo. A última vez em que o feito aconteceu foi em 1995, quando o Ferroviário conquistou o bicampeonato. Desde então, apenas tricolores ou alvinegros levantam a taça estadual.