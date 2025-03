Fortaleza adia venda de ingressos para Clássico-Rei da final do Estadual

Apesar do adiamento, a disponibilização dos bilhetes acontecerá da mesma maneira, através das lojas físicas e no site Leão Tickets

Anteriormente, o Tricolor do Pici havia divulgado que a venda dos ingressos começaria a partir das 9h de hoje. Contudo, conforme apuração do O POVO , devido alguns ajustes internos na empresa que fornece os ingressos, a venda teve que ser adiada por algumas horas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar do adiamento, a disponibilização dos bilhetes acontecerá da mesma maneira, através das lojas físicas e no site Leão Tickets, com preços a partir de R$ 30. Para entrar no estádio é obrigatório o cadastro facial.