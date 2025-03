Torcedores relatam problemas com cadastro da biometria para acesso à Arena Castelão

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 10.03.2025: Reconhecimento facial, coletiva na Arena Castelão para explicar como vai ser a operação para entrada de torcedores na Arena Castelão. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

A partir do próximo sábado, 15, no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense entre Ceará e Fortaleza, os torcedores que forem à Arena Castelão terão que passar pelo sistema de biometria facial, uma nova tecnologia implementada na praça esportiva. O cadastro, entretanto, tem sido um problema para tricolores e alvinegros. Ingrid Machado, influenciadora do Leão do Pici, relatou ao Esportes O POVO que tentou inserir seu RG durante o processo de cadastro, mas ocorreram erros de leitura várias vezes no sistema, mesmo com a foto enviada estando perfeitamente nítida. Ela disse que também tentou utilizar o passaporte, mas não teve sucesso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Outro erro comum que o sistema tem apresentado exibe a seguinte mensagem: “O CPF cadastrado no sistema é diferente do que encontramos na foto do documento. Confira seus dados e tente novamente.” Torcedores relataram ao Esportes O POVO que o erro em questão aconteceu com o envio do documento da CNH, que já possui dados tanto do RG quanto do CPF.