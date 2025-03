Fortaleza mira volante Charles, do Corinthians

Volante Charles no jogo Corinthians x Atlético-GO, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Acertado com Allanzinho e de olho em Deyverson, o Fortaleza também deve aproveitar a janela de transferências dos Estaduais para reforçar à meio-campo. Em busca de volantes, o Tricolor tem o nome do volante Charles, ex-Ceará e hoje no Corinthians, em pauta como uma das opções no mercado da bola, apurou o Esportes O POVO. O Leão do Pici busca ao menos um volante neste período de contratações do futebol brasileiro, que começou na última segunda-feira, 10, e seguirá até o dia 11 de abril. No elenco, Vojvoda conta com Pol Fernández, Matheus Rossetto, Pedro Augusto, Zé Welison, Lucas Sasha e Martínez como opções.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pouco utilizado no Timão nesta temporada — oito jogos disputados, sendo cinco como titular —, Charles é um dos nomes na mira. O camisa 35 não foi acionado nas quatro partidas mais recentes do time paulista, entre Copa Libertadores e Campeonato Paulista. O gaúcho de 28 anos tem contrato com o Corinthians até o fim de 2028.

Até o momento, o Fortaleza contratou seis reforços para a temporada: o goleiro Brenno, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, os zagueiros David Luiz e Gastón Ávila, o volante Pol Fernández e o atacante Dylan Borrero — Allanzinho ainda não foi oficializado. Procurado pelo Esportes O POVO, o Fortaleza não se manifestou sobre o interesse em Charles. Caso o clube se posicione, a matéria será atualizada. A carreira de Charles Revelado pelo Internacional, Charles defendeu o Colorado por três temporadas, até rumar para o Sport, onde jogou em 2019 e teve bom desempenho. O rendimento chamou atenção do Ceará, que o contratou.