Fortaleza aguarda final do Campeonato Mineiro para tentar avançar por Deyverson

Atacante tem contrato com o Atlético-MG até o fim deste ano e é alvo do Tricolor na janela dos Estaduais. Negociação deve ter desfecho na próxima semana

A procura do Fortaleza por um centroavante tem um alvo prioritário: Deyverson. O Tricolor tem interesse no camisa 9 do Atlético-MG e aguarda a final do Campeonato Mineiro, no próximo fim de semana, para tentar avançar na negociação e concretizar o acordo, apurou o Esportes O POVO .

O atacante carioca, que teve negociação com o Vitória em fevereiro, vê com bons olhos uma eventual transferência para o Pici, e o Fortaleza deseja tê-lo em definitivo — o contrato com o Atlético-MG tem duração apenas até o fim deste ano.

O Leão aguarda o segundo jogo da decisão do Mineiro, entre Galo e América-MG, no próximo sábado, 15, para formalizar proposta. A janela de transferências domésticas abriu na última segunda-feira, 10, e seguirá até o dia 11 de abril, período em que os times poderão contratar jogadores inscritos nos Estaduais.

O desejo do Fortaleza em contratar o atacante de 33 anos foi revelado inicialmente pelo ge. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici mantém conversas com os representantes de Deyverson desde o mês passado, já que o jogador viu aumentar a concorrência no Atlético-MG a partir da chegada de Rony. O camisa 9 tem sido opção no banco de reservas e costuma ser acionado pelo técnico Cuca — soma nove jogos em dois gols em 2025.

No elenco atual, o técnico Juan Pablo Vojvoda conta com Lucero e Renato Kayzer para a posição. O argentino balançou as redes seis vezes em 11 partidas na temporada, enquanto o camisa 79 anotou três tentos em nove confrontos. O departamento de futebol entende que ainda precisa de outra peça de referência para o ataque para a sequência do ano e buscava desde a última janela.

Para o setor ofensivo, o Tricolor já acertou com Allanzinho, destaque do Ferroviário — sete gols em 15 jogos — e que vai para o Pici após o Campeonato Cearense. O camisa 11 coral será o sétimo reforço do Leão na temporada.