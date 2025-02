Vojvoda despista sobre reforços do Fortaleza: "Meu foco é recuperar os jogadores"

Apesar da declaração do argentino, o Tricolor do Pici segue atento a movimentações no mercado da bola

Após nova derrota do Fortaleza , nessa última quarta-feira, 19, o tema mercado da bola voltou à tona. Entretanto, o técnico Juan Pablo Vojvoda, em coletiva após derrota para o Vitória-BA , por 2 a 1, na Arena Castelão, despistou a respeito do tema.

"Mas, nesse momento do time, vindo de três derrotas e após uma partida como hoje... Tenho que ter foco no time. Esse é o foco do Vojvoda, não a janela. Eu não posso desviar minha concentração ou procurar desculpas que preciso de jogadores, isso não é meu", enfatizou o argentino.

"Vou trabalhar e cobrar. Primeiro a mim mesmo. Quais os erros que venho cometendo, porque cometo também. Desse jeito vou encontrar as soluções que o Fortaleza necessita", completou o comandante, destacando realizar uma autoavaliação.

Fortaleza no mercado

Apesar da declaração do argentino, o Leão do Pici segue atento a movimentações no mercado da bola. O Esportes O POVO apurou que o clube tem como prioridade a contratação de um centroavante e planeja investir algum valor, caso seja necessário. A janela fecha no próximo dia 28.