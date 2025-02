Marinho diz confiar em recuperação do Fortaleza: "Quantas vezes não superamos?"

Após a derrota para o Vitória , nessa quarta-feira, 19, o atacante Marinho utilizou suas redes sociais para falar sobre o mau momento que o Fortaleza vive. O revés contra o Rubro-Negro marcou a terceira derrota consecutiva do Tricolor.

"O momento é difícil, mas, quantas vezes nós superamos? Entendo que o momento exige assumir responsabilidades, trabalhar, ter foco e aceitar as críticas".

"Vamos buscar evoluir, responder dentro de campo. A minha confiança no grupo é 100%. Aos meus companheiros, estamos juntos, iremos reverter a instabilidade do inicio da temporada. (Tenho) Confiança pela nesse grupo. Juntos mudaremos isso".

Marinho já atuou em sete partidas no ano, marcando três gols e distribuindo uma assistência. O tricolor entrará em campo novamente apenas no dia 1°, enfrentando o vencedor de Tirol e Ferroviário, pelas semifinais do Campeonato Cearense deste ano.