Fortaleza anuncia contratação do zagueiro português Tobias Figueiredo, ex-Hull City-ING

O Leão do Pici oficializou a chegada do defensor de 29 anos na manhã desta terça-feira, 11, com contrato até junho de 2026

Após acertar a saída do zagueiro Brayan Ceballos, o Fortaleza agiu rápido no mercado e logo preencheu a lacuna. Nesta terça-feira, 11, o clube cearense anunciou a chegada do defensor português Tobias Figueiredo, de 29 anos, que atuou pelo Hull City, da segunda divisão da Inglaterra, na última temporada.

O atleta assinou em definitivo com o Tricolor do Pici e firmou contrato até o fim de junho de 2026. Na negociação, o Leão adquiriu 70% dos direitos de Tobias, que tinha contrato com o clube inglês até o meio de 2024.

“É um atleta que vem de ligas de alto nível da Europa, com um número de jogos muito bom e chega no Fortaleza para poder contribuir com o nosso elenco, para aumentar o nível e eu tenho certeza que será uma experiência bastante marcante para ele também jogar agora pela liga brasileira”, explicou Alex Santiago, 2º vice-presidente do Fortaleza.

Na atual temporada, pelo Hull City, Tobias entrou em campo 24 vezes e não marcou nenhum gol. Seu último jogo foi no dia 7 de janeiro, contra o Fulham, pela Copa da Inglaterra. Desde então ele foi relacionado para seis partidas, mas ficou no banco de reservas.

O defensor também atuou por outros clubes na Europa. Além do Sporting-POR, onde foi revelado, ele defendeu o Nottingham Forest-ING por cinco temporadas e o CF Reus, da Espanha.

Agora, o técnico Juan Pablo Vojvoda conta com cinco opções para a zaga: Emanuel Brítez, Titi, Marcelo Benevenuto, Bernardo Schappo e Tobias Figueiredo. Além de Ceballos, o jovem Alix Vinícius, que também treinava com os profissionais, foi emprestado ao Atlético-GO.