Fortaleza empresta zagueiro português Tobias Figueiredo para o Athletico-PR

Fora dos planos do Fortaleza , o zagueiro Tobias Figueiredo teve o destino definido para a temporada 2025 após retornar do Criciúma. O defensor português de 31 anos será emprestado ao Athletico-PR, para onde também rumaram o goleiro Santos e o lateral-direito Dudu.

Contratado pelo Leão em julho de 2023, após defender o Hull City, da Inglaterra, o português disputou apenas quatro jogos pela equipe do Pici, todos pela Série A. Sem espaço no elenco de Juan Pablo Vojvoda, foi emprestado para o Criciúma no ano passado. Foram 29 partidas e dois gols marcados pelo Tigre.

Tobias Figueiredo não permaneceu no clube catarinense para esta temporada e buscava um novo clube, sendo alvo do Athletico-PR desde a abertura da janela de transferências, no início do ano. Agora, as partes enfim chegaram a um acordo, o zagueiro já viajou para se apresentar ao Furacão.