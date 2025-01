Fortaleza acerta empréstimo do goleiro Santos ao Athletico; veja detalhes

Arqueiro de 34 anos não fazia parte dos planos da comissão técnica do Tricolor do Pici para a temporada

A negociação com o time rubro-negro estava em curso há três semanas e agora os clubes ajustam os últimos detalhes burocráticos para a oficialização da transação. O atleta, inclusive, já está no CT do Caju, em Curitiba.

O Fortaleza acertou a transferência do goleiro Santos ao Athletico Paranaense por empréstimo. Conforme apurou o Esportes O POVO , o arqueiro será cedido ao Furacão até dezembro de 2026. Ele não fazia parte dos planos da comissão técnica do Tricolor do Pici para a temporada.

No Fortaleza, Santos ficou de fora da pré-temporada nos Estados Unidos e tinha saída tratada como "iminente". Para este ano, além de contar com o titular João Ricardo, o Leão contratou o goleiro Brenno, ex-Grêmio, e ainda tem Magrão no grupo.



A trajetória de Santos no Fortaleza

Contratado sob grande expectativa no início de 2024, o camisa 23 não conseguiu se firmar no Tricolor e acabou preterido. Foram apenas quatro partidas disputadas e algumas ofertas no mercado da bola na janela de transferências do meio do ano — de Corinthians e Santos, por exemplo —, mas o clube emitiu comunicado à época informando que "o goleiro Santos não está disponível para negociações no mercado".

Santos chegou ao Pici em janeiro do ano passado, comprado do Flamengo por 1 milhão de dólares (R$ 4,8 milhões na cotação da época) e entrou em campo quatro vezes, todas na campanha do tricampeonato da Copa do Nordeste: vitórias sobre River-PI e Altos-PI e empates com Sport e Botafogo-PB. Foram 323 minutos jogados e três gols sofridos.