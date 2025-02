Fora dos planos de Vojvoda para a temporada, o jogador de 35 anos estará livre para negociar um vínculo com qualquer equipe. O atleta teve negociações com o Athletic-MG , mas que não tiveram um desfecho positivo.

Segundo apuração do Esportes O Povo , o atacante Thiago Galhardo encaminha rescisão contratual com o Fortaleza . O jogador está sem atuar desde outubro de 2024, quando foi afastado pelo Goiás por indisciplina.

O nome do jogador é especulado no Santa Cruz, uma vez que Vinicius Diniz, ex-sócio da SAF do Athletic e investidor da SAF da equipe pernambucana, gosta de trazer nomes conhecidos do futebol brasileiro para suas equipes. Diniz e Galhardo também são conterrâneos, ambos nasceram em São João Del Rei(MG).

O atacante chegou no Fortaleza na metade de 2022, sendo peça fundamental para que a equipe tricolor escapasse do rebaixamento e fosse a Libertadores. Em 2023, Thiago Galhardo foi campeão cearense, mas perdeu espaço e rendimento ao passar do ano e após o estadual de 2024, foi emprestado ao Goiás.

Pelo tricolor, foram 100 jogos, 27 gols e sete assistências. Na equipe goiana, o jogador ficou marcado por ser afastado após viajar para assistir a uma partida da Seleção Brasileira e não se reapresentar ao clube na data marcada.