Vojvoda avalia derrota para o Altos, cita erros e fala em "fechar o grupo" do Fortaleza

Em nova partida atuando abaixo do esperado, o Fortaleza sofreu sua segunda derrota no ano, desta vez para o Altos–PI na noite desta terça-feira, 11, pela Copa do Nordeste. Com o resultado, o Leão do Pici acabou perdendo a liderança de seu grupo na competição. Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Vojvoda comentou sobre o desempenho de sua equipe no confronto.

“Considero que começamos bem o segundo tempo, fizemos um bom gol, mas em dois erros cometidos, sofremos dois gols, que depois foi difícil empatar ou ganhar o jogo. Conseguimos algumas finalizações, tivemos perto de alcançar o empate, mas agora temos que continuar trabalhando e acreditar, como sempre, em nossos jogadores.”