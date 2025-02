Veja estatísticas de David Luiz e Gastón Ávila em estreia pelo Fortaleza

Zagueiros atuaram pela primeira vez com a camisa do Tricolor na derrota por 2 a 1 para o Altos-PI, fora de casa, pela Copa do Nordeste

A derrota do Fortaleza por 2 a 1 para o Altos-PI, na última terça-feira, 11, no Estádio Albertão, em Teresina (PI), pela terceira rodada da Copa do Nordeste, marcou as estreias dos zagueiros David Luiz e Gastón Ávila pela equipe tricolor. Os dois formaram parceria no sistema defensivo e atuaram a partida inteira.

Após três jogos no banco de reservas, David Luiz enfim estreou pelo Leão. De acordo com o Sofascore, foram quatro cortes, uma interceptação, um desarme e três duelos no chão ganhos. Com a bola nos pés, o camisa 23 acertou 92% dos passes e quatro passes longos.