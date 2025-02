Após duas derrotas seguidas, Fortaleza terá intervalo de uma semana sem jogos

Goleiro João Ricardo em aquecimento antes do jogo Horizonte x Fortaleza, no Estádio Domingão, pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Depois de sofrer as duas primeiras derrotas em 2025, o Fortaleza terá uma pausa no calendário de jogos. Já garantido na semifinal do Campeonato Cearense, o Leão não entrará em campo no próximo de semana e só voltará a atuar na quarta-feira que vem, 19, diante do Vitória, pela Copa do Nordeste. Esta será a primeira brecha sem partidas oficiais do Tricolor na temporada. Desde a estreia, no dia 23 de janeiro, contra o Moto Club-MA, até a última terça-feira, 11, quando visitou o Altos-PI, foram oito confrontos em 20 dias.

O período servirá para recuperação física dos jogadores e sessões de treinos, visando ajustes depois das derrotas em sequência para Ceará e Altos, ambas por 2 a 1. Até então, o time de Juan Pablo Vojvoda estava 100% no ano, com seis vitórias.