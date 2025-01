Fortaleza recusa proposta do Athletic-MG por Thiago Galhardo e encerra negociação

A negociação que envolvia Fortaleza, Athletic-MG e Thiago Galhardo não foi concretizada. O Esportes O POVO apurou que o Tricolor recusou a oferta do clube mineiro pela contratação do atacante e encerrou as conversas. O jogador agora busca novo clube para a temporada 2025 e projeta até uma definição na próxima semana.

Nos últimos dias, as tratativas caminhavam para Galhardo rescindir contrato com o Leão e assinar com o time de São João del Rei (MG), sua terra natal. No entanto, de acordo com o estafe do atleta de 35 anos, os clubes "não chegaram a um desfecho interessante para as partes".