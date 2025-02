Com Gastón Ávila, Fortaleza embarca para enfrentar Altos; veja relacionados

O técnico Juan Pablo Vojvoda ainda não poderá contar com o meio-campista Martínez, que se recupera de edema na região anterior da coxa direita e também foi desfalque no Clássico-Rei.

Com 24 jogadores na delegação, o Fortaleza embarcou na tarde desta segunda-feira, 11, rumo a Teresina (PI), onde vai enfrentar o Altos-PI, pela Copa do Nordeste . A principal novidade na relação é o zagueiro argentino Gastón Ávila, que poderá estrear.

Apresentado na semana passada, Gastón Ávila foi convocado para uma partida pela primeira vez e fica à disposição para estrear. Também há expectativa sobre a primeira atuação do David Luiz com a camisa do Leão.

O Tricolor encara o Altos-PI nesta terça-feira, 11, às 21h30min, no Estádio Albertão, pela terceira rodada do Nordestão. O Fortaleza é o líder do Grupo A, com seis pontos, enquanto o Jacaré é o penúltimo colocado, com um ponto.

Fortaleza: jogadores relacionados para enfrentar o Altos-PI

Goleiros: Brenno, João Ricardo e Magrão

Brenno, João Ricardo e Magrão Laterais: Diogo Barbosa, Mancuso e Tinga

Diogo Barbosa, Mancuso e Tinga Zagueiros: David Luiz, Gastón Ávila, Kuscevic e Titi

David Luiz, Gastón Ávila, Kuscevic e Titi Meio-campistas: Calebe, Kervin Andrade, Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Pedro Augusto, Pochettino, Pol Fernández e Zé Welison

Calebe, Kervin Andrade, Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Pedro Augusto, Pochettino, Pol Fernández e Zé Welison Atacantes: Breno Lopes, Dylan Borrero, Lucero, Moisés, Renato Kayzer e Yago Pikachu

*Atualizada às 15h01min