David Luiz é relacionado para Fortaleza x Floresta, mas começa no banco de reservas

O defensor compõe as opções de Vojvoda no banco de reservas para o duelo contra o Lobo da Vila

Zagueiro do Fortaleza , David Luiz, foi relacionado pela primeira vez para uma partida pelo Leão do Pici. Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) desde o dia 21 de janeiro, o defensor foi escolhido por Vojvoda para integrar o banco de reservas para o confronto deste sábado, 1º, diante do Floresta .



Inicialmente, a expectativa era de que David Luiz fizesse sua primeira aparição com a camisa do Fortaleza no confronto contra o Sport, no dia 4 de fevereiro, pela Copa do Nordeste, ou no Clássico-Rei contra o Ceará, marcado para 8 de fevereiro, pelo Manjadinho. O jogador, porém, poderá ter seus primeiros minutos em campo já contra o Lobo da Vila.