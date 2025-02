Sport x Fortaleza: Pepa e Vojvoda se enfrentam pela segunda vez na história

Português e argentino tiveram apenas um confronto na carreira, há duas temporadas, com Pepa à frente do Cruzeiro. Reencontro será nesta terça-feira, 4

O clássico entre Sport e Fortaleza, nesta terça-feira, 4, às 21h30min, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), pela segunda rodada da Copa do Nordeste, marcará um reencontro à beira do campo. Após confronto pelo Brasileirão de 2023, o português Pepa e o argentino Vojvoda voltam a se enfrentar, agora em outro cenário e com o contexto da rivalidade regional.

O primeiro e único embate entre os treinadores foi em 21 de junho de 2023, pela 11ª rodada da Série A. Pepa era o comandante do Cruzeiro, na primeira experiência no futebol brasileiro, e Vojvoda já estava consolidado à frente do Tricolor. No Mineirão, em Belo Horizonte (MG), o Leão levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol do atacante Lucero.