Em jejum de vitórias, Cruzeiro demite técnico português Pepa

Raposa acumula quatro empates e três derrotas nos últimos sete jogos pelo Brasileirão e acertou saída do treinador após revés por 3 a 0 para o Grêmio

O Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira, 29, a demissão do técnico Pepa. Por meio de suas redes sociais, a Raposa agradeceu os serviços prestados pelo profissional e comunicou também as saídas de Samuel Correia, Pedro Oliveira, Pedro Azevedo e Hugo Silva, membros da comissão técnica. O novo treinador já deve ser anunciado nos próximos dias.

Pepa não resistiu à sequência de jogos sem vencer no Cabuloso. Desde a vitória diante do Vasco, no dia 8 de julho, o time celeste acumulou sete jogos sem vitórias: quatro empates e três derrotas. O último resultado negativo — 3 a 0 para o Grêmio, em Porto Alegre — foi a gota d'água para a diretoria, que optou pela demissão.

O técnico português chegou ao Cruzeiro no dia 20 de março e veio para substituir Paulo Pezzolano, que comunicou sua saída do clube após a derrota para o América-MG, que culminou na desclassificação do Campeonato Mineiro. Seu contrato ia até dezembro deste ano.