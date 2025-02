Brenno celebra oportunidade no time titular do Fortaleza após vitória contra o Floresta

Brenno, goleiro do Fortaleza, fez sua estreia na goleada tricolor por 7 a 0 diante do Cariri / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Em meio a uns calendário apertado, ainda que somente no início da temporada 2025, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem dado oportunidade para jogadores recém chegados no Pici em jogos do Campeonato Cearense. Um dos atletas que tem aproveitado esses momentos é o goleiro Brenno, que foi titular do Leão na vitória por 1 a 0 diante do Floresta, que assegurou a equipe nas semifinais do Estadual. Após o triunfo, na saída do campo, o defensor comentou a lista extensa de jogos dos times e agradeceu a oportunidade conquistado com Vojvoda.

"A gente sabe como o calendário é apertado, são vários jogos, então quanto mais jogar, quanto mais estiver com ritmo de jogo é melhor pra todo mundo. (...) Cada oportunidade para mim é muito valiosa. Fico feliz de ter tido minha segunda oportunidade, de ter somado essa segunda vitória e é seguir o trabalho", frisou ele.