Vojvoda mira jogos equilibrados contra Ceará e Sport e vê rivais no mesmo nível

Fortaleza irá jogar na terça, 4, diante do Sport e disputará primeiro Clássico-Rei diante do Ceará no sábado, 8, na Arena Castelão

Após cinco jogos disputados entre a primeira fase do Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste, o Fortaleza entra nesta semana em uma sequência de grandes jogos. Nesta terça-feira, 4, às 21h30min, o Leão do Pici vai até a Ilha do Retiro, em Pernambuco, onde enfrenta o Sport pela segunda rodada do certame regional. Três dias depois, o Leão do Pici entra em campo para o encerramento da primeira fase do Estadual e, embora o grupo já esteja classificado para as semifinais, a partida é de extrema importância já que o Tricolor irá receber o Ceará no Castelão às 16h30min, para o primeiro Clássico-Rei de 2025.

Durante a entrevista coletiva concedida logo após a vitória diante do Floresta, o técnico Vojvoda fez uma projeção do que espera dos jogos. Para ele, a partida terá uma maior demanda que as anteriores disputadas pelo fato de o Fortaleza enfrentar dois adversários que, assim como Leão, estão na Série A do Brasileirão.