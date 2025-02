Vojvoda lamenta confusão entre torcidas no Recife e pede "medidas fortes"

O técnico falou sobre o ocorrido no estado pernambucano e relembrou o atentado sofrido pelo ônibus tricolor na última temporada

O treinador argentino lamentou o episódio e ressaltou que o futebol não deve ser palco para esse tipo de situação. "Muito triste (a confusão). Hoje tivemos essa notícia antes do jogo e, na verdade, o futebol brasileiro é sinônimo de alegria, torcida e diversão para todos. Essas coisas não ajudam."

Na coletiva após a partida contra o Floresta, Vojvoda foi questionado sobre um possível reforço na segurança da delegação do Fortaleza durante a estadia em Recife.

Diante do ocorrido, o governo de Pernambuco determinou que os próximos jogos de Santa e Sport fossem disputados com portões fechados. Um desses confrontos será entre o Leão da Ilha e o Tricolor do Pici, na terça-feira, 4, às 21h30min, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste.

"Acredito que cada um deve fazer a sua parte, e as autoridades precisam tomar medidas fortes. Muitas vezes essas medidas fortes ajudam, pois quando em sua casa o seu filho comete um erro e você toma uma medida forte, ele compreende isso. Há momentos que essas medidas tem que acontecer para o bem de todos, pois não é bom que paguem os justos pelos pecadores"," completou.

A pergunta surgiu porque, na temporada passada, o ônibus do clube leonino foi atacado por torcedores do Sport após um jogo da fase inicial da Copa do Nordeste.

O técnico reconheceu que o duelo ganhou um clima de tensão, mas destacou a força mental do elenco. "É um jogo que tem esse fator extra, uma tensão fora de campo, e acredito que as autoridades estarão atentas a isso, tanto pelo que aconteceu no ano passado quanto agora."

"Tenho confiança de que haverá um esquema de segurança adequado. Não acho que precise trabalhar o psicológico dos jogadores especificamente para isso, pois situações assim já ocorreram antes. As forças de segurança farão seu trabalho, pois é dever delas proteger os cidadãos, não apenas os atletas," finalizou.