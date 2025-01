Vojvoda elogia David Luiz e fala sobre estreia do zagueiro no Fortaleza

David Luiz, novo zagueiro do Fortaleza, durante primeiro treino no Pici / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após a vitória contra o Horizonte pelo Campeonato Cearense, o técnico Juan Pablo Vojvoda foi questionado sobre quando pode ocorrer a estreia de David Luiz no Fortaleza. Em sua resposta, o argentino afirmou que o zagueiro ainda está se adaptando ao estilo de jogo e elogiou o comportamento do atleta nos treinamentos.

"Não há pressa, fez apenas quatro ou cinco treinos com a gente. É um jogador experiente e que conhece sua situação física mais que a gente. Tem que conhecer também a ideia da comissão técnica. Ele já está ajudando no dia a dia, mas necessitamos da ajuda dele dentro do campo de jogo", disse o treinador leonino.

Apresentado na última semana pelo clube, o defensor de 37 anos chega como uma das principais contratações do Leão do Pici na janela de transferências. Ele terá contrato até dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano.

Primeiras palavras como jogador do Fortaleza

Novo reforço do Tricolor, David Luiz foi apresentado oficialmente pelo clube na sexta-feira passada, 24, em entrevista coletiva na Arena Castelão. Na oportunidade, dentre vários assuntos comentados, o defensor revelou que a proposta tricolor foi a única que fez"arder o coração". "O sim foi construído pela admiração que eu comecei a ter pelo Fortaleza. Eu tive algumas propostas, em nenhum momento cogitei ir para outro lugar porque a do Fortaleza era a única que ardia meu coração. Foi fácil de decidir. Estou onde eu quero estar", disse.