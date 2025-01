Espanha, França e Argentina: contratação de David Luiz pelo Fortaleza repercute internacionalmente

David Luiz foi recebido com festa pela torcida do Fortaleza no aeroporto / Crédito: Viktor Araújo/Fortaleza EC

A contratação de David Luiz pelo Fortaleza repercutiu internacionalmente. Veículos de comunicação da Argentina, Espanha e França, além dos perfis oficiais da Conmebol Libertadores e da Copa América nas redes sociais, noticiaram o acerto entre o zagueiro e o Tricolor do Pici. O jornal esportivo francês L'Équipe publicou a seguinte manchete: “Aos 37 anos, o ex-zagueiro do PSG David Luiz assina contrato de duas temporadas com o Fortaleza na Série A”. A matéria destaca a carreira do jogador, com passagens pela seleção brasileira, PSG, Chelsea e Arsenal, e ressalta que o defensor ainda pode contribuir bastante para o clube cearense.

"David Luiz ainda tem fome", diz o trecho inicial do texto.

O jornal espanhol As inicia a matéria sobre o acerto entre David Luiz e Fortaleza reforçando que o zagueiro descartou voltar à Europa. “Uma aposta forte do clube, que busca brigar no Brasileirão após terminar em 4º na temporada passada”, ressalta o texto. O argentino Olé enfatiza o encontro entre David Luiz e o técnico Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza. “David Luiz terá um técnico argentino”, mancheta o periódico. Além dos detalhes da contratação, o Olé enaltece a trajetória de Vojvoda no Tricolor. “A torcida lhe demonstrou muito carinho, chegando a exibir murais gigantes com sua imagem no estádio do Leão”, cita em um trecho da matéria. Já o portal do grupo de comunicação argentino TyC Sports destaca que David Luiz será companheiro de equipe do argentino Pol Fernández, que trocou o Boca Juniors pelo Fortaleza em 2025.