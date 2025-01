David Luiz no Fortaleza: veja os destaques da coletiva de apresentação

"Era algo que estava escrito lá atrás, seja pelos amigos ou pela admiração que tive pelo Fortaleza. O Fortaleza tem uma admiração no país inteiro, e já está tendo no mundo. É um time que exala maturidade. Estou aqui de corpo e alma para viver uma das melhores páginas da minha vida", comentou o zagueiro.

Novo zagueiro do Fortaleza , David Luiz foi apresentado oficialmente pelo clube tricolor nesta sexta-feira, 24, na sala de imprensa da Arena Castelão. Na coletiva, que contou com dezenas de jornalistas, o experiente defensor comentou sobre chegada ao Leão, objetivos, Clássico-Rei, entre outros assuntos.

"O sim foi construído pela admiração que eu comecei a ter pelo Fortaleza. Eu tive algumas propostas, em nenhum momento cogitei ir para outro lugar porque a do Fortaleza era a única que ardia meu coração. Foi fácil de decidir. Estou onde eu quero estar. Esse clube merece ser coroado com títulos e eu quero fazer parte disso", disse David.

Recepção da torcida

"Foi emocionante. Chegar e ter essa recepção. Vale ressaltar o horário que eu cheguei, as pessoas foram depois de um dia de trabalho para me receber. São essas coisas que eu levo para o campo, essa dedicação do torcedor que está em todos os lugares. É assim que eu quero estar dentro do campo. É o que eu almejo, dar alegrias, dar títulos."