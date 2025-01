Vojvoda aprova estreia de Gustavo Mancha no time principal do Fortaleza: "Tem um bom futuro"

Gustavo Mancha, zagueiro do Fortaleza, durante jogo contra o Horizonte pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Em entrevista coletiva após a vitória diante do Horizonte, no último sábado, 25, o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, avaliou positivamente a estreia do jovem zagueiro Gustavo Mancha no time principal do Leão do Pici. "É um jogador que conhecemos desde o ano passado, já treinou com a gente muitas vezes. Tem um bom futuro, mas precisa continuar evoluindo, assim como todo jovem. Não o pressionamos, mas exigimos pois o futebol profissional não diferencia se é jovem ou se é mais experiente. O futebol exige rendimento. Ele respondeu de uma maneira satisfatória", comentou.