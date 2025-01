Organizadas do Fortaleza são suspensas pelo TJDF; medida pode se estender para Copa do Nordeste

Com efeito imediato, as torcidas organizadas não poderão comparecer aos jogos do Tricolor, seja como mandante ou visitante

Após a briga entre torcedores do Fortaleza, que interrompeu a partida contra o Horizonte, no último sábado, 25, as organizadas Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF) e a Jovem Garra Tricolor (JGT) estão proibidas de comparecer em jogos do Tricolor nas competições organizadas pela Federação Cearense de Futebol (FCF), seja como mandante ou visitante. A decisão é do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense (TJDF-CE), protocolada pelo presidente Luciano Bezerra Furtado.

Para além da proibição, os setores destinados às torcidas organizadas sofrerão redução e o clube terá que expor faixas com dizeres de paz. Também cabe ao Leão do Pici impedir que membros dessas organizadas permaneçam fora das dependências do Estádio.